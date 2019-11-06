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Суд арестовал мачеху, обвиняемую в доведении до самоубийства 14-летнего пасынка

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы в среду санкционировал арест Ирины Воропаевой, которую следствие обвиняет в доведении несовершеннолетнего до самоубийства.

"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Воропаевой меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 12 декабря", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева.

По ее словам, женщине уже предъявлено обвинение по статье "Доведение несовершеннолетнего до самоубийства путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства" (ч.2 ст.110 УК РФ). Если вина женщины будет доказана, ей грозит наказание от 8 до 10 лет колонии.

По данным СМИ, Воропаева, которая является врачом, довела своего 14-летнего пасынка до самоубийства крайне жесткой диетой, а также унизительными оскорблениями относительно его веса.

Москва

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