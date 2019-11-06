Росгвардейцы задержали возле тульской школы мужчину с винтовкой

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Полиция в Туле задержала жителя Воронежа, направлявшегося в одну из школ с пневматической винтовкой, сообщила в среду пресс-служба управления Росгвардии по Тульской области.

"Информация о мужчине, который направлялся в образовательное учреждение с пневматическим оружием, своевременно поступила в дежурную часть вневедомственной охраны по городу Туле. На место незамедлительно прибыла группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к сотрудникам обратился охранник учебного заведения, который указал на гражданина с винтовкой. Росгвардейцы задержали мужчину.

По данным правоохранительных органов, инцидент произошел днем в одной из школ в поселке Косая Гора Тулы. Задержанным оказался 21-летний житель Воронежа. По данному факту проводится проверка.