Поиск

Почти каждый второй россиянин высказался за возвращение смертной казни

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Около половины россиян считают, что в России следуют восстановить смертную казнь, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

Согласно исследованию, 33% опрошенных граждан высказались "за восстановление смертной казни в прежних размерах (так, как это было в начале 90-х годов)". При этом большинство сторонников возвращения смертной казни - люди в возрастных категориях 40-54 лет и 55+.

Еще 16% респондентов выступают за расширение применения казни по сравнению с имевшей ранее место практикой.

Социологи отмечают, что 72% опрошенных считают, что приговаривать к высшей мере наказания стоит за изнасилование несовершеннолетних, 64% - за серийные убийства, 45% - за умышленное убийство, 44% - за терроризм, 39% - за торговлю наркотиками, 18% - за госизмену, 12% - за покушение на жизнь главы государства.

По данным опроса, за сохранение моратория на смертную казнь, который действует в РФ, выступили 21% россиян, доля сторонников полной отмены казни составила 19% - за это высказались более трети опрошенных молодых людей в возрасте 19-24 лет. Еще порядка 10% опрошенных затруднились с ответом.

Опрос был проведен в период с 24 по 30 октября 2019 года по всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводилось на дому у респондентов методом личного интервью.

В РФ смертная казнь законодательно не отменена. С 1996 года, с момента вступления страны в Совет Европы, в России действует мораторий на применение такой меры наказания преступников, ее альтернативой является пожизненное заключение. Мораторий истекал 1 января 2010 года, но в ноябре 2009 года Конституционный суд РФ продлил его - до того момента, когда Госдума ратифицирует протокол об отмене смертной казни.

Левада-центр

Новости

11 человек, включая 8 детей, отравились угарным газом в Ханты-Мансийске

Адвокат Светова заявил, что повторный допрос в СК продолжится до утра

Либертарианца Светова отпустили в качестве свидетеля после допроса

Что произошло за день: среда, 6 ноября

Задержан возможный соучастник убийства начальника ингушского Центра "Э"

Против либертарианца Михаила Светова возбудили уголовное дело

В Кемерове ранен известный кузбасский адвокат

Долг Венесуэлы перед "Роснефтью" сократился до $800 млн

Долг Венесуэлы перед "Роснефтью" сократился до $800 млн
Убийство солдат сослуживцем в Забайкалье

Застреливший в Забайкалье сослуживцев солдат заявил об избиении при задержании

В России создадут "умные" системы учета ресурсов для жилых домов

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');