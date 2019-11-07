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Товары с AliExpress будут доставлять в Россию прямыми рейсами

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - АО "Почта России", "Почта Китая" и транспортная компания Cianiao (входит в Alibaba Group) заключили договор о регулярном авиасообщении из Ханчжоу в Москву, Екатеринбург и Новосибирск для доставки товаров, купленных на AliExpress, сообщила "Почта России".

Ежедневные рейсы будут выполнять 7 грузовых бортов (включая Boeing-737, 757 и Ту). Накануне 11 ноября (так называемый "Всемирный день шоппинга") их число увеличится до двух рейсов в день. Доставка будет осуществляться в течение 10-14 дней.

"Почта России" в этом сотрудничестве выполняет роль уполномоченного таможенного оператора для трансграничных покупок AliExpress.

Прямые маршруты в крупнейшие российские города (на них приходится более половины всех заказов с AliExpress) позволят осуществлять доставку в течение 10-14 дней, отметил глава AliExpress в России Дмитрий Сергеев, слова которого приводятся в сообщении.

Почта России AliExpress Alibaba

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