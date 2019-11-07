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Власти Петербурга устроили опрос о переименовании станции метро у "Газпром-Арены"

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Администрация Петербурга запустила в интернете опрос о переименовании станции метро "Новокрестовская" в "Зенит". Проголосовать предлагается на сайте Смольного. В городской топонимической комиссии уже выступили против этого предложения.

Голосование проходит с 1 по 21-го ноября. Промежуточные результаты не раскрываются.

Член топонимической комиссии Алексей Ерофеев назвал переименование станции нецелесообразным.

Он отметил, что нужно спросить мнение метрополитена, который владеет этим объектом. Он напомнил, что название "Новокрестовская" придумали в "Метрострое", опираясь на название ранее существовавшей на том месте деревни.

"Кроме того, есть и другая составляющая. Если станция будет называться "Зенитом", то стадион "Газпром-Ареной" никак не может быть, он должен быть "Зенитом". Должен быть какой-то комплекс. Это с кондачка решить невозможно", - заявил Ерофеев.

Наконец, он ожидает, что если топонимическая комиссия поддержит переименования, ее могут обвинить в коррупции. По словам президента футбольного клуба "Зенит" Александра Медведева, переименование повысит коммерческий успех команды, топонимическая комиссия является некоммерческой организацией при правительстве города. "Как будут выглядеть члены комиссии, если они поддержат переименование?" - отметил Ерофеев.

Он предложил обсудить переименование с руководством "Зенита" и фанатами на круглом столе в телеэфире.

Топонимическая комиссия должна рассмотреть этот вопрос в декабре.

"Я футбольный болельщик с большим стажем, больше полувека. В первый раз я побывал на матче с папой, когда мне было шесть лет, и смотрел матч "Зенит"-"Шинник", который закончился со счетом 1:0 в пользу "Зенита". Но я считаю нецелесообразным переименование станции даже в том случае, если стадион будет называться "Зенитом", - заявил Ерофеева.

Станция "Новокрестовская" была открыта 26 мая 2018 года. Она находится рядом с новым стадионом на Крестовском острове, который сейчас называется "Газпром-Арена". Станция находится на Невско-Василеостровской линии, между "Приморской" и "Беговой".

Петербург Смольный Зенит Александр Медведев Газпром-Арена Зенит-Арена

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