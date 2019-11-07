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В "Роскосмосе" отметили слабый интерес женщин к полетам в космос

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - У женщин и мужчин равные шансы попасть в отряд космонавтов, но женщины меньше этим интересуются, заявил исполнительный директор по пилотируемым космическим программам "Роскосмоса", космонавт Сергей Крикалев.

По его словам, женщинам, желающим пройти отбор, особых условий не создают.

"Мы не пытаемся выровнять (количество мужчин и женщин. - ИФ.), говоря, что девушек пришло меньше, но мы все равно отберем половину. Это будет дискриминация мужчин, которые приходят в отряд. У нас здесь сохраняется равновесие, равноправие. Чем больше будет приходить кандидатов, тем больше шансов", - добавил он.

Он отметил, что в российском отряде одна девушка, и назвал это "средней статистикой".

"В прошлом наборе у европейцев из семи человек девушка тоже была одна. Я тогда интересовался у своего коллеги из европейского центра, который проводил отбор, не будет ли вопросов о дискриминации. Он говорил, что соотношение 1 к 7 у них было с самого начала отбора, когда выбирали из тысяч, сотен", - сказал Крикалев.

Сергей Крикалев Роскосмос

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