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Полиция и СКР занялись проверкой инцидента с нападением на журналиста в Перми

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Полицейские проверяют информацию СМИ о нападении на корреспондента ВГТРК "Пермь" во время исполнения профессиональных обязанностей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД в четверг.

В одном из недавних выпусков новостей корреспондент ВГТРК "Пермь" Лариса Стрельникова приехала к гаражному кооперативу для съемок сюжета о сносе частных гаражей. Там ее встретил охранник, который стал препятствовать съемкам. Сначала он сорвал с микрофона ветрозащиту и выкинул ее, а затем ударил девушку по лицу. В ответ Стрельникова ударила его микрофоном.

Председатель пермского отделения Союза журналистов России Игорь Лобанов на своей странице в фейсбуке сообщил, что по данному факту Союз планирует направить заявление в Следственный комитет.

"Случившееся я однозначно расцениваю как нападение на журналиста при исполнении им своих профессиональных обязанностей. Это статья 144 Уголовного кодекса РФ. До шести лет лишения свободы. Надеюсь, правоохранительные органы без лишних проволочек дадут оценку этому факту", - написал Лобанов.

В свою очередь следователи регионального управления СКР также проводят доследственную проверку по этой информации.

"В средствах массовой информации распространено сообщение о том, что во время съемки сюжета о сносе гаражей в микрорайоне Разгуляй города Перми в отношении тележурналиста неустановленным мужчиной были совершены действия, препятствующие ее профессиональной деятельности", - сообщается на сайте управления.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Пермь МВД СКР

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