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Суд взыскал с бывших руководителей Росавтобанка более 1 млрд рублей

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы решил взыскать 1,03 млрд рублей с бывших руководителей и акционеров Росавтобанка - совладельца и председателя правления Вадима Пешкова, его бывших заместителей Александра Кулакова и Елены Шмаковой, а также акционера Инги Девятериковой.

Это решение суд принял по иску Агентства по страхованию вкладов. По мнению заявителя, действия ответчиков причинили банку убытки.

Росавтобанк лишился лицензии 4 марта 2016 года. За 20 дней до этого он перестал принимать вклады.

По оценке ЦБ, банк проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам. Надлежащая оценка кредитного риска привела к полной утрате собственных средств банка.

В рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА", по итогам 2015 года Росавтобанк занимал 218-е место по размеру активов. На 1 января 2016 года банк располагал 6,68 млрд рублей средств физлиц.

Росавтобанк Арбитражный суд Москвы Вадим Пешков

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