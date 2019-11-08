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Прибытие в Петербург двух "Ласточек" из Петрозаводска задержалось на 1,5 часа

Причина опоздания - сбой в работе контактной сети из-за обледенения

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Два скоростных поезд "Ласточка" из Петрозаводска опаздывают по прибытии в Петербург более чем на полтора часа, сообщает в пятницу пресс-служба Октябрьской железной дороги (филиал ОАО "РЖД").

Причиной опоздания стал сбой в работе контактной сети из-за обледенения, произошедший в Волховстроевском регионе Октябрьской железной дороги.

Поезда следуют сообщением Петрозаводск-Петербург и Петрозаводск-Псков.

Сбои в движении пассажирских поездов на Октябрьской железной дороге происходили в последние три дня из-за неблагоприятных погодных условий. Задержки достигают пяти часов.

Петербург Петрозаводск Ласточка Октябрьская железная дорога

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