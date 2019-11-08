Военная прокуратура начала проверять авиаремонтный завод после перехода на двухдневку

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - В Приморье военная прокуратура Восточного военного округа начала проверку 322-го авиационного ремонтного завода в Воздвиженке, сообщил представитель надзорного ведомства. На заводе сотрудников с октября перевели на двухдневную рабочую неделю и, по данным профсоюзов, возникла угроза увольнения половины коллектива.

Прокуроры проверяют на предприятии соблюдение требований законов о гособоронзаказе и трудового законодательства. О ситуации проинформированы прокуратура Москвы и Московская городская военная прокуратура для возможного принятия мер реагирования.

322-й авиаремонтный завод перевели на двухдневную рабочую неделю из-за несоблюдения сроков контрактования гособоронзаказа, задержеки авансирования и оплаты уже выполненных работ, сообщали ранее в Федерации профсоюзов Приморского края (ФППК). Из-за сокращения рабочей недели 52 человека написали заявления об увольнении. Всего в штате предприятия, по данным профсоюзов, 582 работника.

Для полноценной загрузки завод должен получить в 2020 году на ремонт не менее восьми самолетов, заявили в федерации. Пока план гособоронзаказа на следующий год предусматривает ремонт четырех машин. В ФППК заявили, что это создает угрозу увольнения 331 работника.

"322 Авиационный ремонтный завод" - ведущее предприятие по ремонту самолетов и вертолетов государственной и гражданской авиации на Дальнем Востоке, говорится на сайте компании. Он был создан в 1936 году. С тех пор завод ремонтировал самолеты И-15, Р-5, ЛA-7, Як-9, Р-39 "Аэрокобра", Р-63 "Кинг-кобра", МиГ-15, МиГ-17, Су-7Б, МиГ-21 всех модификаций, МиГ-23,МиГ-23МЛД, МиГ-27,Ту-16, Су-17, Ту-22МЗ.

Предприятие имеет лицензию Федерального агентства по промышленности на право выполнения ремонта авиационной техники, в том числе двойного назначения.