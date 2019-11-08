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Из-за возможного самоубийства 11-летней девочки в Новосибирске начата проверка

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Прокуратура в Новосибирске начала проверку из-за предположительного самоубийства 11-летней школьницы, сообщает региональное надзорное ведомство.

"По предварительным данным, несовершеннолетняя покончила жизнь самоубийством", - говорится в сообщении.

В рамках проверки прокуроры оценят работу сотрудников системы профилактики на предмет соблюдения законодательства об образовании, семейного законодательства и законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений среди подростков. Если будут найдены нарушения, сотрудники ведомства примут меры прокурорского реагирования.

Новосибирск

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