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В Волгограде грабители банка взорвали банкоматы

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - В Волгограде неизвестные похитили деньги из банкоматов, вскрыв их с помощью взрывного устройсства, рассказал информированный источник "Интерфакса". Это произошло в помещении обслуживания клиентов в жилом доме на улице 8-й Воздушной Армии, в Дзержинском районе.

После взрыва туда прибыли охранники, но задержать подозреваемых не успели. Злоумышленники похитили несколько кассет с деньгами, добавил собеседник агентства.

В полиции сообщили о вскрытии банкоматов утром в пятницу, не уточнив детали. В пресс-релизе областного управления МВД говорится, что на месте полицейские обнаружили "поврежденные терминалы" и туда выехали оперативники, эксперты-взрывотехники и пожарнотехническая лаборатория.

По факту возбуждено уголовное дело.

Утром 6 ноября была совершена попытка вскрыть банкоматы в помещении обслуживания клиентов в том же районе Волгограда. Полицейские нашли там приспособления для вскрытия терминалов, напомнили в УМВД.

Волгоград МВД

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