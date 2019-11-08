Умер правозащитник Сергей Шаров-Делоне

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - В возрасте 63 лет умер правозащитник Сергей Шаров-Делоне. Об этом в фейсбуке 7 ноября сообщил его сын Алекснадр Шаров.

"Мой папа, Сергей Шаров-Делоне, умер сегодня в 11 часов вечера. Последние месяцы мы боролись с раком. Мы не успели", - написал он.

"Рак легких. Очень быстрый", - уточнила основатель проекта "Русь сидящая" Ольга Романова.

Сергей Шаров-Делоне родился 27 сентября 1956 года. Он был братом писателя Вадима Делоне - участника акции советских диссидентов 25 августа 1968 года на Красной площади в Москве.

В последние годы Шаров-Делоне руководил Школой общественного защитника - совместного проекта "Руси сидящей" и Сахаровского центра. Он был общественным защитником фигуранта "болотного дела" Ивана Непомнящих, членом Комитета 6 мая и рабочей группы Общественного расследования событий на Болотной площади в мае 2012 года.