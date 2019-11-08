Один человек погиб после столкновения лодок с пассажирами в Астраханской области

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Самодельная лодка с мотором и моторное судно столкнулись в Камызякском районе Астраханской области, сообщает ГУ МЧС по региону. Один из 12 пассажиров утонул.

Южное следственное управление на транспорте СК РФ сообщает, что по факту столкновения лодок проводится доследственная проверка. Уточняется, что ЧП произошло на реке Быстрая.

Тело предположительно утонувшего пассажира одной из лодок еще не обнаружено, ведутся поисково-спасательные работы.