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Восемь военнослужащих признаны виновными в краже авиакеросина на 30 млн рублей

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Нижегородский гарнизонный военный суд признал военнослужащих одной части виновными в хищении топлива для реактивных двигателей и перепродаже, сообщили в областном управлении ФСБ. Нанесенный ими ущерб суд оценил примерно в 30 млн рублей.

По версии следствия, они похищали авиатопливо с 2014 по 2016 годы.

Военных признали виновными в растрате. Двое подсудимых получили по два с половиной года колонии общего режима, остальных осудили условно.

ФСБ Нижегородская область

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