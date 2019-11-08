Мутко сообщил о банкротстве застройщиков 1,7 тыс. строящихся домов в России

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Застройщики около 1,7 тысяч строящихся домов находятся на стадии банкротства, сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"Это только те застройщики, которых мы признали банкротом", - сказал Мутко на заседании проектного комитета по национальному проекту "Жилье и городская среда".

Он отметил, что регионам нужно более ответственно подходить к вопросу обманутых дольщиков и принимать решения по достройке проблемных объектов.

С 1 июля 2019 года российские застройщики обязаны работать по эскроу-счетам, на которых будут аккумулироваться средства граждан. Строительные компании не могут пользоваться этими деньгами до окончания работ, их будут кредитовать банки.

При этом определены критерии жилых проектов, которые могут быть достроены после 1 июля без перехода на новую схему финансирования. Согласно постановлению правительства, степень готовности многоквартирного дома должна составлять не менее 30%, а количество заключенных договоров долевого участия в строительстве объекта должно быть не менее 10% от общей площади жилых и нежилых помещений.