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Власти ХМАО призвали местных чиновников воздержаться от мата в соцсетях

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) внесли изменения в Кодекс этики и служебного поведения региональных госслужащих, регламентирующие их общение в социальных сетях, следует из документа, опубликованного на сайте окружного правительства.

Так, госслужащим, имеющим аккаунты в соцсетях, рекомендуется не использовать ненормативную лексику в своих публикациях и при общении с другими пользователями.

Кроме того, госслужащие не должны размещать в соцсетях служебную информацию и сведения, составляющие государственную тайну, а также публиковать и поддерживать материалы, критикующие существующий конституционный строй и органы власти.

"(Рекомендуется - ИФ) не допускать публичные высказывания, суждения, оценки, выражающие неприязненные отношение к отдельным гражданам, социальным (профессиональным) группам", - говорится в документе, датированным 5 ноября.

В свободное от работы время чиновнику также советуют "воздерживаться от поступков и высказываний, способных вызвать сомнение в порядочности его действий, повлечь причинение вреда его репутации и авторитету государственного органа (в котором он работает - ИФ)", говорится в документе.

ХМАО

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