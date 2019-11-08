В Минстрое перечислили самые отстающие по вводу жилья регионы РФ

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Самыми отстающими регионами по вводу жилья в России с точки зрения сокращения темпов строительства являются Кировская, Томская, Ленинградская и Самарская области, сообщил замглавы Минстроя РФ Никита Стасишин.

"Большое снижение объемов ввода жилья отмечается в Калужской (19,1%), Московской (8,7%), Орловской и Тульской областях. В Северо-Западном округе ввод упал в Республике Коми, Архангельской и Ленинградской областях, Ненецком автономном округе и Петербурге", - заявил Стасишин на заседании комитета по национальному проекту "Жилье и городская среда".

По его словам, "в Южном округе строительство жилья сократилось в Астраханской области, в Северо-Кавказском округе - в Дагестане, в Приволжском округе - в Республике Мари Эл, Кировской, Самарской и Саратовской области". "В Сибирском федеральном округе падение жилья показали Республика Алтай (35%) и Томская область (25%). Наконец, на Дальнем Востоке жилья стали строить меньше в Сахе-Якутии (на 25%), Камчатском крае (на 39,8%) и Приморском края (на 9,6%). Если подводить итоги, то в общем объеме по всей стране мы видим прирост, но это задел прошлых лет и возможность, которая была дана постановлением правительства о переходе на проектное финансирование и в "старых правилах" привлечения средств дольщиков", - отметил Стасишин.

Он добавил, что 90% ввода многоквартирных домов в России приходится на 15 крупных регионов. "Основная проблема - это сети, а если смотреть на агломерации - большой вывод проектов на рынок и большое количество построенных метров в прошлые 4-5 лет", - пояснил замминистра.

Вице-премьер Виталий Мутко добавил, что на 12% субъектов РФ приходится 50% всего ввода жилья в России. "Со всеми этими субъектами нужно вести отдельную работу, иметь к ним особый подход, разговор и поддержку", - сказал он.