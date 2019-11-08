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В Кремле исключили ужесточение ответственности за врачебные ошибки

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин не высказывался в пользу ужесточения ответственности за врачебные ошибки, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В Кремле видят идущие дискуссии, подчеркнул он.

"Первое - это тема ответственности за врачебные ошибки, то есть это вопрос, который касается наших врачей, наших докторов. Там явно было совершенно выдернуто из контекста, не идет речи о какой-то линии в сторону усиления ответственности за врачебные ошибки", - сказал Песков журналистам.

Так Песков отреагировал на публикации по итогам встречи Путина с общественностью в Калининграде в конце октября, в которых отмечалось, что президент допускает ужесточение наказания за врачебные ошибки.

Пресс-секретарь главы государства заметил, что с высказываниями Путина можно ознакомиться на сайте Кремля, из которых не следует вывод о том, что наказание будет ужесточаться.

Песков указал, что президент говорил исключительно о необходимости ответственности за врачебные ошибки при злоупотреблениях в определении инвалидности.

"Как о таковой ответственности за врачебные ошибки, о каких-то усилениях и ужесточении, конечно же, речь не шла и не могла идти. Еще раз повторяю: было выдернуто из контекста, и можно в этом легко убедиться, перечитав слова главы государства", - заключил он.

Дмитрий Песков

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