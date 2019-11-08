Самолет Ан-2 аварийно сел на Кубани

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в Брюховецком районе Краснодарского края,.

Как рассказал информированный источник, информация о пострадавших сейчас уточняется.

Сообщение об аварийной посадке в районе станицы Переясловская поступило днем 8 ноября. По данным собеседника агентства, на место выехали оперативные службы, однако не смогли сразу добраться до самолета, так как он сел на противоположном берегу лимана.

Спасательные службы ждут прибытия катера, чтобы добраться до самолета, при визуальном осмотре Ан-2 с другого берега повреждений у самолета не обнаружено.

В пресс-службе управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу информацию об инциденте с самолетом подтвердили, отметив, что "обстоятельства произошедшего уточняются".