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Оранжерея Таврического сада оказалась под угрозой гибели из-за коммунальной аварии

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Коллекция оранжереи Таврического сада оказалась под угрозой гибели из-за отключения отопления, вызванного аварией на трубопроводе.

Как сообщается в группе оранжереи в социальной сети "ВКонтакте", отопление было прекращено в среду.

"Друзья. Новость так себе. Сегодня и оранжерея и кафе работают до 16.00, потому что температура опускается всё ниже. В данный момент мы готовы сообщить, что наша коллекция растений находится под угрозой. Коммунальные службы бездействуют", - говорится в сообщении, опубликованном в группе в пятницу.

Как сообщили "Интерфаксу" в оранжерее, администрация оранжереи Таврического сада не может выяснить, кто является собственником аварийной трубы, из-за прорыва которой помещение осталось без отопления.

"Труба находится на заброшенной территории рядом со зданием на Потемкинской улице, дом 2 литера А. Оттуда к нам поступает тепло. В ЖКС №3 Центрального района, в ГУЖА ("Жилищное агентство") нам сказали, что труба не их. Это бесхозная труба. Мы вызвали аварийную бригаду АО "Теплосеть Санкт-Петербург", они перекрыли отопление, но ремонтировать не стали", - сообщили агентству в оранжерее.

Собеседник добавил, что аналогичная ситуация с той же трубой происходила некоторое время назад, Тогда, после трех недель безуспешного поиска ответственной за нее компании, ремонт провела АО "Теплосеть Санкт-Петербург".

В "Теплосети" "Интерфаксу" сообщили, что в прошлый раз после освещения ситуации в СМИ компания по своей инициативе бесплатно отремонтировала трубу.

"Этот участок был раньше у банка "Санкт-Петербург", после переезда банка его никому не передали, и его ремонтом кто-то должен заниматься на добровольных началах. Требуется бригада, материалы", - сказал собеседник.

Оранжерея Таврического сада спроектирована английским мастером садоводства Уильямом Гульдом по личному распоряжению императрицы Екатерины Великой и является одной из доминант дворцово-паркового ансамбля Таврического сада и памятником архитектуры регионального значения.

Дополнительную известность оранжерея приобрела благодаря кино: здесь снимали эпизоды более двадцати пяти картин, среди которых "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Господин оформитель" и "Мушкетеры 20 лет спустя".

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