Поиск

Студент из Челябинска приговорен к десяти годам колонии за заказное убийство

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Центральный суд Челябинск приговорил студента к десяти годам строгого режима за убийство отца однокурсника. Суд и следствие установили, что он получил за преступление 400 000 рублей, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, заказали преступление сын и жена убитого. Их дело выделено в отдельное производство. Как уточнили "Интерфаксу" в надзорном ведомстве, их обвиняют в убийстве из корыстных побуждений.

Студент в суде признал вину и раскаялся. Суд признал его виновным в убийстве по найму и в незаконном хранении оружия.

Суд установил, что в сентябре 2018 года заказчик убийства и его мать сообщили подсудимому, где будет находиться его жертва. Он прибыл в указанное место на улице Блюхера рядом с Митрофановским кладбищем и трижды выстрелил в мужчину. Преступление было совершено в присутствии жены жертвы. Раненый умер в больнице.

Стрелявший затем получил часть обещанной ему суммы - $2000. После этого его задержали.

После задержания студент заключил со следствием досудебное соглашение.

Челябинск Центральный суд

Новости

Сиреневый туман опустился на Тулу

Глава ФАС заявил о грядущем снижении тарифов ЖКХ

Глава ФАС заявил о грядущем снижении тарифов ЖКХ

Бутина прочтет лекции о кибербезопасности в Алтайском университете

Бутина прочтет лекции о кибербезопасности в Алтайском университете

МВД начало работу над законом о наказании за пропаганду наркотиков в интернете

Медики опровергли сообщение о смерти одного из раненных Рамилем Шамсутдиновым солдат

Комиссия ВШЭ по этике призвала преподавателя извиниться за пост о русском языке

Комиссия ВШЭ по этике призвала преподавателя извиниться за пост о русском языке

ВЦИОМ сообщил о готовности 68% россиян информировать полицию о третьих лицах

"Почта России" попросила выделить ей денег из ФНБ

В Минсвязи заверили, что "Останкино" не прервет вещание, несмотря на долги телевизионщиков

В Минсвязи заверили, что "Останкино" не прервет вещание, несмотря на долги телевизионщиков

Российские следователи раскрыли секреты использования гипноза при расследовании

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');