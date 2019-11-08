Студент из Челябинска приговорен к десяти годам колонии за заказное убийство

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Центральный суд Челябинск приговорил студента к десяти годам строгого режима за убийство отца однокурсника. Суд и следствие установили, что он получил за преступление 400 000 рублей, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, заказали преступление сын и жена убитого. Их дело выделено в отдельное производство. Как уточнили "Интерфаксу" в надзорном ведомстве, их обвиняют в убийстве из корыстных побуждений.

Студент в суде признал вину и раскаялся. Суд признал его виновным в убийстве по найму и в незаконном хранении оружия.

Суд установил, что в сентябре 2018 года заказчик убийства и его мать сообщили подсудимому, где будет находиться его жертва. Он прибыл в указанное место на улице Блюхера рядом с Митрофановским кладбищем и трижды выстрелил в мужчину. Преступление было совершено в присутствии жены жертвы. Раненый умер в больнице.

Стрелявший затем получил часть обещанной ему суммы - $2000. После этого его задержали.

После задержания студент заключил со следствием досудебное соглашение.