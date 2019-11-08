Экс-глава Ассоциации малого и среднего бизнеса Татарстана получил семь лет за хищение госсредств

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Вахитовский суд Казани в пятницу вынес обвинительный приговор всем 23 обвиняемым по делу о хищении госсубсидий на поддержку предпринимательства, сообщает пресс-служба МВД Татарстана.

Ключевой фигурант - экс-президент Ассоциации малого и среднего бизнеса Татарстана Хайдар Халиуллин - осужден на семь колонии, его жена Марина - на шесть лет колонии, а подруга жены Вероника Мирзагалямова получила четыре года колонии общего режима.

Еще 20 учредителей фирм, участвовавших в мошенничестве, получили от трех лет лишения свободы условно до 3,5 лет колонии.

Халиуллин был задержан в апреле 2017 года и помещен под домашний арест.

По данным полиции, обвиняемые в сговоре с учредителями 20 фирм похитили около 22 млн рублей по поддельным договорам о лизинге оборудования. Кроме этого, им вменялась попытка украсть 18,3 млн рублей, выделенных по программе субсидирования развития лизинга оборудования.

В пресс-релизе говорится, что 24-й соучастник - член комиссии по рассмотрению вопросов выдачи субсидии в форме лизинг-грантов Тимур Аюпов - пошел на сделку со следствием и в июне получил пять лет лишения свободы условно.