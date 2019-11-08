Топ-менеджер "Интерфакса" Роман Лаба признан лучшим IT-директором 2019 года по версии Ассоциации менеджеров России

Фото: "Интерфакс"

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Роман Лаба, заместитель генерального директора Группы "Интерфакс" и руководитель проекта СПАРК, признан лучшим IT-директором - победителем ежегодной премии в области управления "Топ-1000 российских менеджеров", учрежденной Ассоциацией менеджеров России.

На получение награды в номинации "Лучший директор по информационным технологиям" также претендовали топ-менеджеры "Аэрофлота" и МТС.

"Система СПАРК стала неотъемлемой частью цифровой инфраструктуры России, которую активно используют в работе крупнейшие банки, корпорации для снижения рисков и повышения эффективности своей работы", - сказал Роман Лаба, получая награду.

"Деятельность "Интерфакса" неразрывно связана с информационными технологиями и технологиями обработки информации. Мы стремимся двигаться в ногу с прогрессом и задаем вектор развития на рынке современных цифровых решений", - подчеркнул он.

Премия в области управления "Топ-1000 российских менеджеров" по итогам 2019 года вручалась в 13 номинациях. В число лучших управленцев страны также вошли топ-менеджеры таких крупнейших компаний, как АФК "Система", Альфа-банк, ВТБ, "Норильский никель", Почта банк, "ВымпелКом", Coca-Cola HBC Russia, "ЕвроХим", "Московская биржа", Сбербанк, "Северсталь", "ЛУКОЙЛ".

Ежегодный рейтинг Ассоциации менеджеров "Топ-1000 российских менеджеров" составляется с 2001 года, он подводит итоги работы за год и выявляет наиболее профессиональных управленцев России. В ходе экспертного голосования лучшие топ-менеджеры оценивают успехи своих коллег. Список 1000 менеджеров, набравших самые высокие баллы по результатам голосования, публикуется ежегодно в газете "Коммерсантъ". Менеджеры, занявшие ведущие места в рейтинге "Топ-1000 российских менеджеров", становятся номинантами премии Ассоциации менеджеров.

В 2019 году в рейтинг "Топ-1000" вошли четыре топ-менеджера "Интерфакса".

Ассоциация менеджеров - одно из ведущих деловых объединений России, деятельность которого нацелена на профессиональное развитие сообщества менеджеров, на переход к социально ответственным стандартам ведения бизнеса, на интеграцию в глобальную экономику. В 2019 году Ассоциация менеджеров отмечает 20-летие.