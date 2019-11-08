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В "Домодедово" задержан сотрудник авиакомпании, пытавшийся вывезти кречетов в ОАЭ

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Полицейские задержали в московском аэропорту "Домодедово" подозреваемого в попытке вывоза за границу трех краснокнижных кречетов.

Как сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк, подозреваемый привез трех кречетов на служебном электрокаре к самолету, вылетающему в Объединенные Арабские Эмираты.

"В аэропорт птиц доставил его знакомый", - пояснила представитель МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье "контрабанда".

"Птицы изъяты и помещены в питомник", - сказала Волк.

Кречет - самый крупный представитель семейства соколиных, занесённый в Красную книгу РФ.

Браконьеры часто пытаются вывезти камчатских кречетов в арабские страны, где соколиная охота - целый пласт культуры. Как отмечают орнитологи, соколиная охота в этих странах начинается в осеннее время и сопровождается праздниками, фестивалями, аукционами птиц, соревнованиями. Там эти птицы считаются элитными и их могут носить на руках только знатные люди.

Москва Домодедово

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