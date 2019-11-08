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Второе уголовное дело возбудили против скрывшегося от следствия "вора в законе" Пана

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Курские следователи возбудили уголовное дело в отношении криминального "авторитета" Виктора Панюшина, который объявлен в федеральный розыск, сообщает СУ СКР по региону в пятницу.

Дело возбуждено по статье 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). Также продолжается расследование уголовного дела, возбужденного в отношении Панюшина и других лиц по статье 210 УК РФ (создание преступного сообщества (преступной организации).

По версии следствия, в сентябре 2000 года Панюшин был возведен в статус так называемого вора в законе - криминального лидера с обширным влиянием в уголовно-преступной среде на территории Курской, Орловской и Белгородской областей. Для получения преступных доходов путем совместного совершения преступлений и консолидации всех преступных элементов под своим покровительством Панюшин создал преступное сообщество и осуществлял его руководство и координацию преступных действий, отмечает ведомство.

По данным следствия, в 2017 году Панюшин и его пособники незаконно организовали и проводили азартные игры на территории Белгородской области.

В настоящее время трое жителей региона и активных участников преступной группы заключены под стражу.

Отмечается, что Панюшин скрылся от органов предварительного следствия, он объявлен в федеральный розыск. Суд арестовал его заочно.

Виктор Панюшин

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