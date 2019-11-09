В Уфе задержали сбежавшего из башкирской колонии осужденного

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Осужденного, сбежавшего на этой неделе из колонии-поселения в башкирском Мелеузе, задержали, сообщила пресс-служба республиканского ФСИН в субботу.

По ее данным, осужденный Игорь Шолухов был задержан в Кировском районе Уфы сотрудниками подразделения розыска оперативного отдела УФСИН России по Республике Башкортостан.

За побег из мест лишения свободы предусмотрено лишение свободы до четырех лет. Материальные затраты на поиск и поимку возмещают сами осужденные.

Как сообщалось, об исчезновении Шолухова, ранее судимого за кражу и изнасилование, стало известно 6 ноября во время утренней проверки. По факту побега СУ СКР по Башкирии проводит проверку.