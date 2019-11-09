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Мировой судья в Коми погиб от огнестрельного ранения

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - В Коми судью нашли мертвым с огнестрельным ранением.

Как сообщает пресс-служба регионального СКР, тело мирового судьи Жешартского судебного участка обнаружили в ночь на субботу в квартире дома по улице Ленина в городе Микунь Усть-Вымского района.

По факту его смерти возбудили уголовное дело.

Как отметили в СКР, по предварительным данным, смерть судьи не связана с его профессиональной деятельностью. Выясняются причины и обстоятельства случившегося, сказали в пресс-службе.

Коми

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