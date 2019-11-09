Екатеринбургский студент арестован за убийство 15-летней девушки

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Суд заключил под стражу студента колледжа, подозреваемого в убийстве 15-летней девушки во время драки в Екатеринбурге.

Как сообщает СК РФ, преступление было совершено вечером 5 ноября во дворе одного из домов Екатеринбурга.

По версии следствия, в момент преступления молодой человек был пьян, и ножевое ранение, оказавшееся впоследствии смертельным, он нанес в ходе конфликта на почве внезапно возникшей личной неприязни к ранее незнакомой ему потерпевшей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Как сообщалось, между двумя группами молодых людей, по три человека с каждой стороны, произошел конфликт. В результате инцидента 15-летняя девушка получила ранение, от которого позже скончалась.

Представители СКР обратились через СМИ к общественности с просьбой помочь в установлении личностей участников инцидента, снятых на видеокамеры. После публикаций следователям поступили звонки от жителей, которые предоставили дополнительную информацию, и от очевидцев произошедшего. В итоге удалось задержать 16-летнего молодого человека.