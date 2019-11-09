Поиск

Екатеринбургский студент арестован за убийство 15-летней девушки

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Суд заключил под стражу студента колледжа, подозреваемого в убийстве 15-летней девушки во время драки в Екатеринбурге.

Как сообщает СК РФ, преступление было совершено вечером 5 ноября во дворе одного из домов Екатеринбурга.

По версии следствия, в момент преступления молодой человек был пьян, и ножевое ранение, оказавшееся впоследствии смертельным, он нанес в ходе конфликта на почве внезапно возникшей личной неприязни к ранее незнакомой ему потерпевшей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Как сообщалось, между двумя группами молодых людей, по три человека с каждой стороны, произошел конфликт. В результате инцидента 15-летняя девушка получила ранение, от которого позже скончалась.

Представители СКР обратились через СМИ к общественности с просьбой помочь в установлении личностей участников инцидента, снятых на видеокамеры. После публикаций следователям поступили звонки от жителей, которые предоставили дополнительную информацию, и от очевидцев произошедшего. В итоге удалось задержать 16-летнего молодого человека.

Екатеринбург

Новости

Путин понадеялся на помощь искусственного интеллекта в борьбе с бюрократической машиной

Смоленский чиновник погиб при тушении чужого дома

Убийство девушки доцентом СПбГУ

Подозреваемый в убийстве своей экс-студентки доцент СПбГУ Соколов задержан

Убийство девушки доцентом СПбГУ

Петербургского историка Олега Соколова вытащили из реки с отрезанными женскими руками

Петербургского историка Олега Соколова вытащили из реки с отрезанными женскими руками

В Уфе задержали сбежавшего из башкирской колонии осужденного

У фигуранта дела об убийстве экс-мэра Киселевска нашли схрон с оружием и золотом

У фигуранта дела об убийстве экс-мэра Киселевска нашли схрон с оружием и золотом

Что случилось этой ночью: суббота, 9 ноября

Россиянин Лисов с тремя дочерьми прилетел в Хабаровск

Россиянин Лисов с тремя дочерьми прилетел в Хабаровск

"Финам" продал 20%-ную долю в сервисе знакомств Badoo примерно за $600 млн

Что произошло за день: пятница, 8 ноября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');