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Боксерская груша упала на 7-летнего мальчика в Тамбове

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Ребенок госпитализирован с тяжелой травмой в Тамбове, после того как на него упала боксерская груша во время тренировки.

Как сообщает Следственное управление СК РФ по Тамбовской области, инцидент произошел 8 ноября в одном из молодежных спортивных учреждений Тамбова. Сразу после произошедшего ребенок был госпитализирован в областную детскую клиническую больницу. Врачи диагностировали у него тяжелую травму головы.

Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

Тамбовская область

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