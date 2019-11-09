Боксерская груша упала на 7-летнего мальчика в Тамбове

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Ребенок госпитализирован с тяжелой травмой в Тамбове, после того как на него упала боксерская груша во время тренировки.

Как сообщает Следственное управление СК РФ по Тамбовской области, инцидент произошел 8 ноября в одном из молодежных спортивных учреждений Тамбова. Сразу после произошедшего ребенок был госпитализирован в областную детскую клиническую больницу. Врачи диагностировали у него тяжелую травму головы.

Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".