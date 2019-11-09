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Пожар на складе в Подмосковье потушен, пострадавших нет

С момента локализации пожара прошло более семи часов

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Ликвидировано возгорание, возникшее в складском строении в подмосковном Реутове, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

"21:28 полная ликвидация. Пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что пожар произошёл на производственно-складском помещении по адресу: г.о. Реутов, ул. Транспортная, д.8.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдался дым из-под кровли, существует угроза распространения на всё здание.

"В 12:34 объявлен второй повышенный ранг пожара. Площадь пожара составляет 1000 кв.м.", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.

С момента локализации пожара прошло более семи часов.

Подмосковье

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