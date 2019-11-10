Двое погибли и девять пострадали в ДТП с автобусом в Красноярском крае

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Автобус вырезался в грузовик в Красноярском крае, погибли два человека, сообщили "Интерфаксу" в ГИБДД РФ.

"На 234 км ФАД "Енисей" водитель автобуса "Тоyota" (следовал из г. Красноярска в г. Кызыл, перевозил 15 пассажиров), в зоне производства дорожных работ, совершил наезд на остановившуюся на запрещающий сигнал светофора грузовой "КАМАЗ"", - сказали в ведомстве.

В результате ДТП, добавили в ГИБДД, водитель и один пассажир автобуса погибли, еще девять пассажиров получили травмы различной степени тяжести.