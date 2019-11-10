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Глава МВД Колокольцев поздравил коллег с профессиональным праздником

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Глава МВД России Владимир Колокольцев поздравил в День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации коллег и ветеранов, сообщается на сайте МВД РФ.

"Сердечно поздравляю вас с Днём сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!", - сказал Колокольцев.

Многотысячный коллектив министерства встречает главный профессиональный праздник достойными результатами оперативно-служебной деятельности, отметил министр.

"Важно и впредь наращивать усилия, сохранять наступательность в борьбе с преступностью. В числе приоритетов остаются противодействие экстремизму, криминальным угрозам в киберпространстве, коррупционным проявлениям, нелегальному обороту наркотических средств, незаконной миграции", - сказал Колокольцев.

Глава МВД добавил, что "сегодня мы отдаем дань памяти нашим погибшим товарищам, которые проявили отвагу и силу духа, до конца остались верными профессиональному долгу".

МВД Владимир Колокольцев

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