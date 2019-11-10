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Российские ученые разработали новые методы лечения гепатита B

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Российские ученые выработали новые подходы к лечению хронического гепатита B, сообщает в воскресенье пресс-служба Роспотребназдора.

"ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработал новые подходы для полного излечения хронического гепатита В на основе геномного редактирования, которое обеспечивает исчезновение до 99% вирусных частиц, но при этом не действует на геном человека", - приводят в ведомстве слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

Там отметили, что впервые разработаны и внедрены отечественные наборы реагентов, предназначенные для определения мутаций устойчивости вируса гепатита В к противовирусной терапии.

"Сегодня институт уже зарегистрировал и внедрил в практику здравоохранения и санитарно-эпидемиологического надзора РФ 190 наборов реагентов, более 260 наборов реагентов зарегистрированы на территории ЕС и имеют СE-марку (знак соответствия европейским стандартам - ИФ)", - сказал в пресс-службе.

Роспотребназдор

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