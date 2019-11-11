Спасатели обнаружили два трупа в реке Енисей в Красноярске

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Спасатели извлекли из реки Енисей в Красноярске тела двух человек, сообщается в ежедневной сводке краевого госучреждения "Спасатель".

Согласно сообщению, спасатели пять раз погружались в реку для поисков в районе улицы Дубровинского краевого центра, и в итоге обнаружили тела двух погибших.

Ранее в соцсетях очевидцы сообщали, что 7 ноября мужчина и женщина гуляли по улице Дубровинского, молодой человек подсадил знакомую на перила набережной, откуда она упала в воду. Мужчина спрыгнул за ней, но выплыть из воды они не смогли.