В Курской области при пожаре погибли три ребенка
Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - В поселке Пристень в Курской области утром в понедельник произошел пожар в частном доме, где жила семья с четырьмя детьми. Погибли трое детей, родители успели спасти только одного ребенка, сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.
Погибли дети 2014, 2016 и 2017 годов рождения.
Сигнал о пожаре поступил в МЧС в 6:38 по местному времени, огонь был потушен в 6:52. В доме выгорела квартира площадью 35 квадратных метров.
Причины пожара выясняются.