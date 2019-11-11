В Курской области при пожаре погибли три ребенка

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - В поселке Пристень в Курской области утром в понедельник произошел пожар в частном доме, где жила семья с четырьмя детьми. Погибли трое детей, родители успели спасти только одного ребенка, сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

Погибли дети 2014, 2016 и 2017 годов рождения.

Сигнал о пожаре поступил в МЧС в 6:38 по местному времени, огонь был потушен в 6:52. В доме выгорела квартира площадью 35 квадратных метров.

Причины пожара выясняются.