Из-за подорожания овощей россияне начали переходить на крупу

Продажи овощей снижаются, показало исследование GfK

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Свежие овощи в России с 2014 года подорожали на 22%, их продажи начали сокращаться, люди стали переходить на крупы, показало исследование GfK. Об этом пишет "Коммерсантъ".

С июля 2018 года по июнь 2019 года потребление свежих овощей и картошки в России снизилось на 4,8%. В частности, продажи помидоров в натуральном выражении упали на 3,1%, в денежном - на 2,7%, продажи картофеля в натуральном выражении упали на 5,8%, в денежном - на 2,8%. Продажи капусты в натуральном выражении упали на 12,3%, а в денежном - выросли на 6,3%.

Рост цен с 2014 года GfK оценили в среднем в 22%, до 56 рублей за 1 кг. На конец июня томаты в среднем стоили 98 рублей за килограмм, огурцы - 91 рубль за килограмм, крупы - 49 рублей за упаковку.

Данные GfK о переходе россиян на крупы косвенно подтверждают данные Nielsen, пишет газета. По оценке этой компании, продажи круп в натуральном выражении в июне 2018 — июле 2019 года росли на 1,3%, а в деньгах — на 9,1%. Быстрее всего растут альтернативы классическим для России крупам, уточнила директор работе с клиентами "Nielsen Россия" Ольга Дашкевич. Продажи булгура в натуральном выражении увеличились на 75,3%, кускуса — на 65,7%, киноа — на 35,3% год к году, сказала она.

В "Магните" сокращения продаж овощей не заметили, в X5 Retail Group сообщили о небольшом росте продаж овощей.

Представитель АПХ "ЭКО-культура" (производит томаты, огурцы, салат и пр.) Жанна Еронина предположила, что падают продажи недорогих томатов, тогда как продажи черри и коктейльных томатов растут. По данным GfK, эта категория выросла на 5,7% в натуральном выражении и на 8,2% - в денежном.

Производство овощей продолжит рост в связи с импортозамещением, считает гендиректор "Технологий роста" Тамара Решетникова. По прогнозам Минсельхоза, урожай овощей в России в 2019 году вырастет примерно на 500 000 тонн, до 6,6 млн тонн.