После смерти ребенка на картодроме возбудили уголовное дело

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - В связи со смертью 10-летнего ребенка на картодроме в Салехарде возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Воспитанник центра внешкольной работы умер 10 ноября во время тренировочного заезда. Следователи выяснили, что аварии или столкновений картов перед этим не было.

Причину смерти должна установить судмедэкспертиза. Следователи проверят действия или бездействие преподавателей центра и его руководства.