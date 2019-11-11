Поиск

После смерти ребенка на картодроме возбудили уголовное дело

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - В связи со смертью 10-летнего ребенка на картодроме в Салехарде возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Воспитанник центра внешкольной работы умер 10 ноября во время тренировочного заезда. Следователи выяснили, что аварии или столкновений картов перед этим не было.

Причину смерти должна установить судмедэкспертиза. Следователи проверят действия или бездействие преподавателей центра и его руководства.

Салехард ЯНАО СКР

Новости

Путин рассказал о хищении сотен миллионов рублей при строительстве "Восточного"

Суд на 37 суток приостановил работу столовой петербургской "Ленты"

На Камчатке началось извержение высочайшего вулкана Евразии

От наличных денег полностью отказались 2% россиян

От наличных денег полностью отказались 2% россиян

Россияне забыли в МФЦ 1,5 млн документов на недвижимость

Из-за подорожания овощей россияне начали переходить на крупу

Из-за подорожания овощей россияне начали переходить на крупу

Правительство определило структуру сделки по консолидации "Ростелекомом" Tele2

В Кузбассе 53 горняка отказались работать из-за долгов по зарплате

В Кузбассе 53 горняка отказались работать из-за долгов по зарплате

В Бийске ввели режим ЧС из-за "мусорной ситуации" в городе

Суд приговорил экс-ректора ДВФУ к семи годам колонии за растрату 20 млн рублей

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');