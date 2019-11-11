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Полицейский-стажер устроил стрельбу в ночном клубе под Тулой

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Один человек погиб и двое получили ранения в результате стрельбы в Алексинском районе Тульской области, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе областного УМВД.

Там отметили, что в воскресенье произошел бытовой конфликт между стажером полиции и его братом с одной стороны и группой из 15 человек - с другой. По предварительной информации, один из участников ссоры несколько раз выстрелил из травматики, в результате пострадал брат стажера.

По словам собеседника агентства, предположительно, стажер полиции в ответ сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух из зарегистрированного охотничьего ружья, после чего, учитывая агрессивное поведение нападавших, выстрелил в их сторону. В результате один человек погиб, еще один был ранен.

В управлении МВД начата служебная проверка, в ходе которой будет принято решение о дисциплинарном наказании ответственных за профилактику нарушений среди личного состава. Стажера на работу в МВД не возьмут, а его поручителя привлекут к дисциплинарной ответственности. Материалы проверки будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

Ранее информированный источник сообщил агентству, что стрельба произошла в одном из ночных заведений Алексина. Из карабина "Сайга" был убит обит один человек, второй пострадавший - тяжело ранен. По данным источника, стрельбу устроил полицейский, проходящий стажировку на инспектора ДПС. Ранее он проходил службу в спецподразделении.

Тульская область

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