Кремль не подтвердил покупку окружением Асада 20 апартаментов в Москве

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремлю не известно о приобретении людьми из окружения президента Сирии Башара Асада апартаментов в Москве.

"Нет, нам неизвестно, и нам не должно быть это известно. В России абсолютно свободный рынок", - сказал Песков в понедельник журналистам.

Так он ответил на просьбу прокомментировать сообщения газеты Financial Times о том, что люди из окружения Асада с 2017 года якобы приобрели 20 апартаментов на территории "Москва-Сити" на $40 млн.

"Я не знаю, насколько эта информация соответствует действительности. Но Россия - это абсолютно свободный рынок, очень много как граждан (РФ), так и граждан других стран покупают здесь объекты недвижимости. Это нормальная широко распространенная практика", - подчеркнул Песков.