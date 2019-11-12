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Повара из Новокузнецка заподозрили в оправдании терроризма

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - ФСБ заподозрила жителя Новокузнецка в оправдании терроризма как метода борьбы с властью. В его отношении возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба УФСБ по Кемеровской области.

Подследственному 26 лет, он работает поваром в кафе. По версии следствия, в одном из комментариев в группе "Инцидент Новокузнецк" во "ВКонтакте" он оправдывал терроризм как метод борьбы с чиновниками органов местного самоуправления вплоть до организации взрывов.

Следствие считает его причастным к призывам к терроризму и публичному оправданию терроризма:

Кузбасс Кемеровская область ФСБ Новокузнецк

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