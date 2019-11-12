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В Уфе в детском саду утонула воспитательница

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - В Уфе началась доследственная проверка в связи со смертью воспитательницы, которая утонула в бассейне детского сада. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Башкирии.

Женщину нашли вечером 8 ноября. Ее доставили в больницу. Она умерла в реанимации на следующий день. Ей был 51 год.

Следователи опрашивают очевидцев и ждут результатов судмедэкспертизы.

В день похорон родственница погибшей сказала агентству "Башинформ", что та пролежала в воде несколько минут и ее нашел и вытащил из воды охранник. Она предположила, что воспитательница поскользнулась и ударилась головой.

Уфа СКР Башкирия

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