В Уфе в детском саду утонула воспитательница

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - В Уфе началась доследственная проверка в связи со смертью воспитательницы, которая утонула в бассейне детского сада. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Башкирии.

Женщину нашли вечером 8 ноября. Ее доставили в больницу. Она умерла в реанимации на следующий день. Ей был 51 год.

Следователи опрашивают очевидцев и ждут результатов судмедэкспертизы.

В день похорон родственница погибшей сказала агентству "Башинформ", что та пролежала в воде несколько минут и ее нашел и вытащил из воды охранник. Она предположила, что воспитательница поскользнулась и ударилась головой.