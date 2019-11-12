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Экс-руководитель НИИ в Саратове получил условный срок за махинации с жильем

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Суд в Саратове вынес приговор в отношении бывшего директора научно-исследовательского института (НИИ) по делу о многомиллионном мошенничестве с ведомственным жильем. Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР региона во вторник.

Суд квалифицировал действия обвиняемого по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения) и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

По версии следствия, в 2014-2015 годах тогдашнее руководство одного из НИИ Саратова заключило госконтракты на приобретение ведомственных квартир.

Как отмечается, оплатили жилые помещения из средств федерального бюджета, сумма оплаты составила свыше 23 млн рублей.

Руководитель института незаконно предоставил ведомственные квартиры в пользование 12 сотрудникам, которые дополнительно внесли за них в общей сложности около 8 млн рублей.

Позже в ходе проверки выяснилось, что сотрудники НИИ, получившие жилье, не были признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий, отмечается в пресс-релизе.

Кроме того, как выяснило следствие, тогдашний руководитель НИИ присвоил 680 тыс. рублей, полученные от одного из сотрудников за квартиру.

Саратов

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