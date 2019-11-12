Песков согласился, что допуск в Сеть по паспорту нарушит права граждан

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле назвали безусловным нарушением прав граждан и цензурой инициативу пускать в интернет по паспорту, выдвинутую Ассоциацией предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков утвердительно ответил на вопрос, не считают ли в Кремле, что эта инициатива нарушит права граждан и станет проявлением цензуры.

"Конечно, станет (цензурой), конечно, нарушает (права граждан)", - сказал Песков.

Общероссийское бизнес-движение "Аванти" обратилось в Госдуму и Совет Федерации с предложением, чтобы все желающие попасть в интернет в РФ предоставляли электронную версию удостоверения личности. Инициатива предусматривает регистрацию несовершеннолетних по документам родителей или законных представителей.

Ассоциацию предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" основал в 2014 году бывший сенатор от Чечни Умар Джабраилов.

В феврале 2017 года президент Ассоциации "Аванти" Рахман Янсуков предложил учредить 6 августа День патриотизма - в годовщину введения Россией продуктового эмбарго в ответ на санкции стран Запада. В Министерстве культуры 9 февраля посчитали это "заслуживающим внимания". При этом в ведомстве заявили, что необходимо провести общественное обсуждение данного вопроса. Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать инициативу с праздником заявил, что "вся эта история не совсем понятна". Позже Минкультуры назвало "избыточным" учреждение Дня патриотизма.