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Военное училище в Тюмени проверят после смерти курсанта от менингита

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - После смерти курсанта военного училища в Тюмени проводится проверка, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

Там сообщили, что бригада врачей-инфекционистов проверила весь личный состав учебного заведения. Военнослужащие, контактировавшие с больным, помещены в лазарет училища для медицинского обследования.

В штабе ЦВО сообщили, что 7 ноября в поликлинику Тюменского высшего военно-инженерного училища обратился один из курсантов с жалобой на плохое самочувствие, там ему назначили лечение. Утром следующего дня из-за ухудшения самочувствия военнослужащий был госпитализирован в областную клиническую больницу Тюмени, где ему был поставлен диагноз вирусный менингит. Несмотря на лечение, состояние больного прогрессивно ухудшалось, спасти курсанта не удалось.

Ранее во вторник в пресс-службе тюменского департамента здравоохранения "Интерфаксу" сообщили о госпитализации 21 курсанта военного училища после смерти их сокурсника от менингита. Собеседник агентства добавил, что учащиеся находятся в инфекционном отделении для наблюдения медиков. "Это профилактическая мера, у них разные диагнозы - ангина, ОРВИ", - сказал представитель пресс-службы.

Тюмень

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