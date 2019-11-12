Архангельские ученые открыли новые виды пресноводных пиявок

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Архангельские биологи открыли девять ранее неизвестных науке видов пресноводных пиявок, сообщает исследовательский центр комплексного изучения Арктики.

Открытие было сделано в ходе экспедиций на Дальний Восток и в Юго-Восточную Азию.

Три вида пиявок обитают в водоемах Дальнего Востока России, один - в реках Южной Кореи, пять - в Мьянме. В ходе исследований было выявлено семь видов, обитающих внутри раковин пресноводных моллюсков, в их мантийной полости. Два открытых вида относятся к свободноживущим.

Как отмечается в сообщении, в 2016 году ученые нашли в бассейне реки Раздольная недалеко от Владивостока и реке Гладкая в Хасанском районе Приморского края пиявок Batracobdella kasmiana. Это была первая находка данного вида в фауне России. Прежде считалось, что он обитает только в водоемах Японии и Китая. В ходе исследований выяснилось, что пиявки паразитируют на крупных пресноводных двустворчатых моллюсках - беззубках и перловицах. Во внутримантийной полости одной раковины находилось до 50 пиявок", - говорится в сообщении.

Присутствие пиявок в мантийной полости пресноводных моллюсков биологи фиксировали и ранее. Подобные факты описывались еще в XIX веке. Однако вплоть до настоящего времени такое явление считалось случайностью.

По словам научного руководителя исследовательской группы Ивана Болотова, обитание в моллюске - выгодная эволюционная стратегия. На пиявок охотятся хищные насекомые и рыбы, поэтому раковина становится хорошим убежищем, средой обитания, "благоустроенным домом" для пиявок. Всего в мире насчитывается 12 видов пиявок, которые в своем развитии тесно связаны с пресноводными моллюсками и большую часть жизни проводят в их мантийной полости.

"Из этих 12 видов нами было открыто и описано семь видов новых для науки. Ранее эти виды не встречались учёным из-за скрытного образа жизни - специалисты по пиявкам обычно не заглядывают внутрь моллюсков. Мы впервые показали, что есть такая особая экологическая группа, которую мы назвали моллюсковые пиявки", - приводятся в сообщении слова Болотова.

Ученые также построили модель эволюции пиявок. Оказалось, что моллюсковые пиявки - достаточно древние, их переход к обитанию внутри раковины мог произойти около 15-20 млн лет назад.

Моллюски являются важнейшей составляющей пресноводных экосистем. Они выполняют роль естественных фильтров воды. Прежде считалось, что основную угрозу для раковин представляет антропогенное воздействие. Данные архангельских ученых показывают, что исчезновение пресноводных жемчужниц в Европе связано, прежде всего, с климатогенным фактором, глобальным потеплением. Для холодолюбивых жемчужниц - увеличение температуры воды означает снижение активности личинок-глохидий. Моллюски быстрее растут и быстрее стареют.

Паразиты - скрытая угроза для раковин. Ранее пиявки занимали в перечне биогенных угроз нижние строчки, но изменения климата вносят коррективы. По словам Ивана Болотова, при потеплении нельзя исключать вспышку численности паразитов. А это будет чревато вымиранием видов моллюсков в различных регионах, в том числе российских.