Эксперт не ждет прорывов от возможной встречи в "нормандском формате" до конца года

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Главы государств "Нормандской четверки" могут встретиться до конца года, но прорывных решений ждать не стоит, считает директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"Проведения саммита до конца года нельзя исключать. Однако вряд ли стоит ожидать каких-либо прорывов, способных радикально изменить ситуацию", - сказал Чеснаков.

По его словам, "существующие разногласия Киева и Донбасса относительно ряда вопросов, в первую очередь политического характера и сложная внутриполитическая ситуация на Украине не способствуют существенным шагам в процессе урегулирования".

"Более того, ряд последних заявлений киевских официальных лиц и политиков не свидетельствуют о том, что Украина собирается последовательно выполнять взятые на себя обязательства, а позиция Киева не представляется уверенной и устойчивой. Это создает дополнительные риски для дальнейшего переговорного процесса, и в условиях глобального недоверия сторон друг к другу никто, в том числе Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский - ИФ), не может гарантировать непересмотра выполненных решений", - сказал он.