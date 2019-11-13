Арестован бывший глава "Агентства развития памятников Иркутска"

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - В Иркутске Октябрьский районный суд арестовал на два месяца бывшего и.о. гендиректора "Агентства развития памятников Иркутска", сообщила пресс-служба суда. Имя арестованного не названо.

Его обвиняют в превышении должностных полномочий, повлекшем "существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, с причинением тяжких последствий" (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК).

Его дело расследует второй отдел по расследованию особо важных дел областного управления Следственного комитета. Там обещали прокомментировать ситуацию позднее.