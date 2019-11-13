"Ведомости" узнали о просьбе смягчить 24 требования к малым аэропортам России

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Директор по стратегическому развитию "Аэропортов регионов" (холдинг владеет и управляет семью воздушными гаванями, принадлежит Виктору Вексельбергу) Александр Запорожский обратился в правительство с просьбой смягчить 24 требования к малым аэропортам в РФ, из-за которых аэропорты не могут оставаться рентабельными, пишет в среду газета "Ведомости".

Письмо с такой просьбой Запорожский направил на имя замминистра экономического развития Михаила Расстригина еще 23 сентября, о существовании послания стало известно "Ведомостям", его подлинность подтвердили два человека, близких к разным сторонам переписки. В этом послании Запорожский перечислил меры господдержки, необходимые, по его мнению, малым российским аэропортам (с трафиком ниже 500 тысяч пассажиров в год) для привлечения частных инвестиций.

В России требования к инфраструктуре и безопасности всех аэропортов – больших и малых – едины, аэропорты с небольшим трафиком не могут выполнять их и оставаться рентабельными, заявляли ранее в руководстве ряда воздушных гаваней. Запорожский в письме предлагает смягчить нормы, которые обязаны исполнять малые аэропорта, которые были прописаны в федеральных законах, постановлениях правительства, приказах Минтранса и даже Министерства гражданской авиации СССР.

Топ-менеджер, к примеру, предлагает разрешить малым аэропортам не строить очистные сооружения для ливневых стоков, бомбоубежища, патрульную дорогу по периметру территории и не оборудовать периметр техническими средствами охраны и видеонаблюдения. Для таких воздушных гаваней надо отменить обязательный периметр транспортной безопасности – территория в 30 м от всех строений аэропорта, также говорится в письме.

Кроме того, по мнению Запорожского, малые аэропорты могут обойтись без пункта медицинской помощи (экстренную помощь будут оказывать местные подразделения скорой помощи), комнаты матери и ребенка (при задержке рейса пассажира с ребенком можно разместить в бизнес-зале за счет авиакомпании), кинологической службы, а для подразделений полиции он предлагает выделять только одно служебное помещение площадью не более 20 кв. м.

Затраты аэропортов можно снизить, разрешив их подразделениям авиационной безопасности работать без оружия. Вооруженными тогда будут только сотрудники полиции, работающие на территории воздушных гаваней, пишет топ-менеджер. Предполетный и послеполетный осмотр судов можно проводить всего двум сотрудникам аэропорта (сейчас – четыре) при помощи экипажа самолета, пишет представитель "Аэропортов регионов". Кроме того, малым аэропортам надо разрешить не проводить аварийно-спасательные работы в районе аэродрома, возложив такие фунции на местные подразделения МЧС, и не хранить государственный материальный резерв (товары на случай войны или чрезвычайных ситуаций, прежде всего продовольствие), предлагает Запорожский.

Нигде в мире нет таких жестких требований к безопасности и инфраструктуре малых аэропортов, как в России, обращает внимание топ-менеджер российской авиакомпании. Одно из них – необходимость содержать пожарную машину и пожарный расчет, добавляет он.

Кроме того, Запорожский перечисляет в своем письме меры финансовой бюджетной поддержки, которые нужны инвестору для проекта концессии: капитальный грант для финансирования части работ по модернизации или строительству, госгарантии инвестору для привлечения кредитов, льготные ставки по кредитам, налоговые льготы и другие меры.

Представитель Минэкономразвития на запрос "Ведомостей" по поводу данного письма не ответил. В Минтрансе заявили, что положительно относятся к идее концессий и уже начали работу по внесению соответствующих изменений в нормативные акты. Представитель ведомство добавил, что "также ведутся поиски источников финансирования".

В августе 2019 года "Аэропорты регионов" и холдинг бизнесмена Романа Троценко "Новапорт" (владеет и управляет 17 аэропортами) предложили брать в концессию малые аэропорты. В настоящее время почти все такие воздушные гавани находятся в федеральной или региональной собственности, сказали федеральный чиновник и сотрудник аэропортового холдинга. Собеседник "Ведомостей" в одном из холдингов рассказывает, что аэропорты с трафиком от 50 до 150 тысяч человек убыточны по определению (таких аэропортов в России, по данным Росавиации, около 25). Аэропорты с пассажиропотоком от 150 до 500 тысяч человек (их около 35) могут работать с низкой рентабельностью, добавил источник издания.