В Подмосковье возбудили дело после пропажи двух детей

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - В подмосковном Солнечногорске второй день ищут двух детей 11 и 12 лет, возбуждено дело о похищении, сообщила в среду старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета РФ (СКР) Ольга Врадий.

Как рассказала Врадий, дети вышли вышли из дома утром в понедельник, 11 ноября, и отправились в неизвестном направлении. "До настоящего времени о их местонахождении ничего неизвестно. О безвестном исчезновении малолетних в правоохранительные органы сообщила их опекун", - добавила представитель подмосковного управления СКР.

Уголовное дело возбуждено по п.п. "д,ж" ч.2 ст. 126 УК РФ. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление причин и обстоятельств произошедшего.

На причастность к совершенному преступлению проверяется мать пропавших детей, которую суд ограничил в родительских правах, добавила Врадий.